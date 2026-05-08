Antalya'da düzenlenen "18. Uluslararası MEB Robot Yarışması" tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Türkiye ve 23 farklı ülkeden 10 binden fazla katılımcının yer aldığı etkinlikle Antalya'da gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler, tasarladıkları robotlarla teknoloji, yazılım ve mühendislik alanlarında çeşitli kategorilerde yarıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Antalya'da düzenlenen "18. Uluslararası MEB Robot Yarışması" sona erdi.

MEB, TÜBİTAK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Antalya Valiliği işbirliğinde "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışma, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirdi. 3 gün süren yarışmada 23 ülkeden 10 binden fazla katılımcı yer aldı.

Düzenlenen organizasyonda öğrenciler, tasarladıkları robotlarla çeşitli kategorilerde mücadele etti. Yarışmada, gençlerin teknoloji, yazılım, kodlama ve mühendislik alanlarındaki projeleri sergilendi.

Yarışma kapsamında çizgi izleyen robot, insansız hava aracı, mini sumo ve tozkoparan robot gibi farklı kategorilerde yarışmalar gerçekleştirildi. Katılımcılar, geliştirdikleri projelerle jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Etkinlik boyunca öğrenciler hem teknik becerilerini sergileme hem de farklı ülkelerden gelen katılımcılarla bilgi ve deneyim paylaşımı yapma fırsatı buldu.

Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri ve kupaları verildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
