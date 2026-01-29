Haberler

26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama

26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 26 ilde düzenlenen operasyonlarda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 59'u tutuklandı. Operasyonlar, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleşti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 59'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında jandarma tarafından son 2 haftadır yapılan çalışmaları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 26 ildeki operasyonlarda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 86 araç ile 8 bot ele geçirildi. Şüphelilerden 59'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

'CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTEDİR'

Bakan Yerlikaya, "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi