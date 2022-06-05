17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu - Haberler

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17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu

ZONGULDAK Çaycuma ilçesinde denize giren Muhammet Mustafa Güngör (17), boğuldu.

ZONGULDAK Çaycuma ilçesinde denize giren Muhammet Mustafa Güngör (17), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Filyos beldesindeki plajda meydana geldi. Arkadaşlarıyla Karabük'ün Yenice ilçesinden denize girmek için Filyos'a gelen Muhammet Mustafa Güngör, suda bir anda gözden kayboldu. Olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güngör'ün balıkçılar tarafından bulunurken, karadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

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