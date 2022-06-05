17 yaşındaki Muhammet, denizde boğuldu - Haberler

ZONGULDAK Çaycuma ilçesinde denize giren Muhammet Mustafa Güngör (17), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Filyos beldesindeki plajda meydana geldi. Arkadaşlarıyla Karabük'ün Yenice ilçesinden denize girmek için Filyos'a gelen Muhammet Mustafa Güngör, suda bir anda gözden kayboldu. Olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güngör'ün balıkçılar tarafından bulunurken, karadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.