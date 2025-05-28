17 Yaşındaki Gelin Kayıp, Eşi Jandarmaya Başvurdu

17 Yaşındaki Gelin Kayıp, Eşi Jandarmaya Başvurdu
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Afyonkarahisar'da yaklaşık iki hafta önce evlenen 17 yaşındaki Meryem Nur Özay'dan beş gündür haber alınamıyor. Eşi İ.Ö., jandarmadan yardım istedi. Meryem'in, annesine 'Karakola gitmeyin, en kısa sürede döneceğim' dediği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR'da yaklaşık 2 hafta önce evlenen Meryem Nur Özay'dan (17) haber alamadığını belirten eşi İ.Ö. (25), jandarmadan yardım istedi. 5 gündür haber alınamayan ve telefonla annesini arayıp, "Karakola gitmeyin en kısa sürede döneceğim" dediği öğrenilen Meryem Nur Özay'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yaşayan İ.Ö., dün akşam saatlerinde jandarmaya başvurup, 14 Mayıs'ta resmi nikahla evlendiği Meryem Nur Özay'dan 24 Mayıs'tan bu yana haber alamadığını söyledi. Jandarmaya verdiği ifadesinde eşiyle aralarında herhangi bir problem olmadığını belirten İ.Ö., "Gebeceler beldesinde bulunan petrolün kameralarına baktık olayın yaşandığı gün taksiyle beldeden gidiyor. Annesine haber vermiş, 'Karakola gitmeyin en kısa zamanda döneceğim' demiş. Erenler'de bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşım sağlayamadık. Eşi olarak tedirgin oldum, başına bir şey gelmesinden korktuğum için çok zaman kaybetmeden karakola kayıp müracaatında bulundum. Konuyla ilgili kimseden şikayetim yok. Sadece kendisine sağlıklı şekilde ulaşmak istiyorum" dedi.

Jandarma, Meryem Nur Özay'ın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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