Karabük'te babasına silahla ateş eden çocuk gözaltına alındı

Karabük'te babasına silahla ateş eden 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Yenimahalle Anadolu Caddesi'nde H.P.D. (17) ile babası H.D. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Daha sonra H.P.D. silahla babasına ateş etti ancak H.D. isabet almadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce evde yapılan aramada pompalı tüfek, kurusıkıdan bozma tabanca ve mermi ile kartuş ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

H.P.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.