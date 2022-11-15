17. G20 Zirvesi Endonezya'nın Bali Adası'nda Başladı
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BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Zirvesi için kurulan medya merkezinde çalışan gazeteciler, 15 Kasım 2022. G20 zirvesi, dünya ekonomik toparlanması, dünya sağlık sistemleri ve iklim değişikliği ile ilgili öne çıkan konularla Salı günü Bali Adası'nda başladı.
BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Zirvesi için kurulan medya merkezinde çalışan gazeteciler, 15 Kasım 2022. G20 zirvesi, dünya ekonomik toparlanması, dünya sağlık sistemleri ve iklim değişikliği ile ilgili öne çıkan konularla Salı günü Bali Adası'nda başladı. (Fotoğraf: Wang Shen/ Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel