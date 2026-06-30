Saimbeyli'de Annesini Bıçaklayarak Öldüren 16 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki D.E., salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak hayatına son verdi. Olayın ardından gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu trajik olay, aile içi şiddetin gençler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.
TUTUKLANDI
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldüren D.E. (16), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı