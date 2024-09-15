Üye Girişi
Haberler

Arkadaş kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, 16 yaşındaki Adem Efe Yıldırım, birlikte içki içtiği 17 yaşındaki arkadaşı B.Ş. tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından B.Ş., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 01.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 173 Sokak'taki binada gerçekleşti. Evde içki içen arkadaşlar Adem Efe Yıldırım ile B.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BOYNUNDAN TABANCAYLA VURULDU

Tartışma arbedeye dönüştü, Yıldırım boynundan tabancayla vuruldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmandan çıkmak üzereyken polis ekibi tarafından yakalanan B.Ş., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adem Efe Yıldırım'ın cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

B.Ş.'NİN İFADELERİNE ULAŞILDI

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, çekyat üzerinde olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovan bulundu. B.Ş. ifadesinde, Yıldırım ile beraber içki içtiklerini, bir süre sonra enerji içeceği almak için markete gittiğini söyledi. B.Ş., eve döndükten sonra içki içmeye devam ettiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve Yıldırım'ın tabancayla kendisine ateş edeceği sırada silahın ateş aldığını iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Efe Yıldırım Politika 3-sayfa Cinayet Antalya Güncel Polis Suç

Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 25 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 25 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün "hastayım" deyip istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki!
title