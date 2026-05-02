16 ilde 16 organize suç örgütüne operasyon: 198 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 198 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; şüphelilerin Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da; sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, Adana ve Muğla'da; baskı ve tehditle işletmelerden maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları, Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Sinop'ta; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Tunceli'de; resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri, Manisa'da; silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te; yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

105 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıklar tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 3,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 24 adet taşınmaz, 16 adet taşınır ve 1060 adet banka hesabına el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 105'i tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor. Açıklamada ayrıca "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü