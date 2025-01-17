15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Bandırma'da Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hakkında 15 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası bulunan M.K. polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Polis, hakkında 15 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel