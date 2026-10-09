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15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlü Maltepe'de polisten kaçarken yakalandı

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Maltepe'de polis denetiminde durdurulmak istenen hükümlü kaçtı, kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Üstünde ruhsatsız tabanca bulunan hükümlünün 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından infaz için adliyeye gönderildi.

Maltepe'de hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında dün Küçükyalı Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir kişi, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan kişinin H.Y. (33) olduğu belirlendi.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen H.Y'nin, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı, hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından infaz işlemleri için adliyeye gönderildi.

Kaynak: AA
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