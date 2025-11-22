Haberler

15 Yaşında Kuantum Fiziği Doktoru Oldu: Laurent Simons

Güncelleme:
Belçikalı Laurent Simons, 15 yaşında kuantum fiziği alanında doktora unvanını elde etti. 12 yaşında fizik lisansını tamamlayan Simons, şimdi Münih'te tıp bilimleri ve yapay zeka üzerine ikinci doktora programına başlayacak.

Belçikalı Laurent Simons, 15 yaşında kuantum fiziği alanında doktora unvanını elde etti.

Belçika basınına göre Simons, hafta başında Anvers Üniversitesi'nde "kuantum fiziği" alanında hazırladığı doktora tezini başarıyla savundu.

Savunmasının ardından basına konuşan Simons, bundan sonraki hedefinin "insan kapasitesini geliştirmek" olduğunu belirtti.

12 yaşında fizik lisansını tamamladı

Ortaöğretimi 8 yaşında bitiren Simons, 12 yaşındayken Anvers Üniversitesi'nde fizik lisans programını 18 ayda tamamlayarak mezun oldu.

Simons, 9 yaşındayken Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nde kısa süreli olarak elektrik mühendisliği eğitimine başladı, daha sonra fizik alanına yöneldi.

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde kuantum optiği üzerine staj yaparak akademik deneyimini genişleten Simons, yüksek lisans çalışmasında ise "Bose–Einstein yoğunlaşmaları" ile kara deliklerin benzerliklerini inceledi.

Simons şimdi ise Münih'te tıp bilimleri ve yapay zeka alanında ikinci doktora programına başlayacak.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
