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İHA'lardan 15 Temmuz Şehitlerine Anlamlı Gösteri: Gökyüzüne Ay-Yıldız ve '253 Şehidimiz Anısına' Yazısı Çizildi

İHA'lardan 15 Temmuz Şehitlerine Anlamlı Gösteri: Gökyüzüne Ay-Yıldız ve '253 Şehidimiz Anısına' Yazısı Çizildi
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15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 253 kişi anısına İHA'lar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 253 kilometrelik rotada ay ve yıldız ile '253 şehidimiz anısına' yazısını gökyüzüne çizdi. Radar görüntüleri paylaşılan bu anlamlı uçuş öncesinde detaylı hazırlıklar yapıldı.

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında şehit olan 253 kişinin anısına İHA'lar radarda ay ve yıldız çizerek '253 şehidimiz anısına' yazısını göklere yazdı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 253 kilometrelik rotada ilerleyen İHA'lar şehitlerin anısına gökyüzüne bıraktığı radar izinin görüntüleri de paylaşıldı.

İHA'ların 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne devam eden 253 kilometrelik rotası öncesi İHA'ların görevini başarıyla tamamlaması için hazırlıklar yapıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından İHA'lar 253 şehit anısına havalandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne devam eden 253 kilometrelik rotada havada ay ve yıldız çizdi. Ay ve yıldızın yanı sıra İHA'lar havada '253 şehidin anısına' yazısını yazacak şekilde izledikleri rota radarda izlendi. İHA'lar tarafından gökyüzüne çizilen ay ve yıldızın yanı sıra '253 şehidin anısına' yazısının radar görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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