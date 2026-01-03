İstanbul'da Lodosun Etkisi: Motokuryeyi Koruyan İki Otomobil
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde lodos nedeniyle dengesini korumakta zorlanan bir motokuryeye, yolda seyreden iki otomobil yardımcı oldu. Araçlar, motokuryenin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için hızlarını düşürdü. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İSTANBUL'da lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motokuryeye, trafikte seyreden iki otomobil eşlik ederek güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dengesini korumakta zorlanan motokuryeye, önünde ve arkasında seyreden iki otomobil, hızlarını düşürerek siper oldu. Motosiklet sürücüsünün, rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla araçların arasında ilerlediği görüldü.
Motokuryenin köprü üzerindeki ilerleyişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel