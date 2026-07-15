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15 Temmuz Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma koşusu nedeniyle trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, koşunun bitmesiyle yeniden ulaşıma açıldı, metrobüs seferleri de normale döndü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı dolayısıyla köprü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çift yönlü geçişlere kapatıldı.

Koşunun ardından, köprü yeniden trafiğe açıldı. Böylece, trafiğe kapatılan yollarda trafik akışı yeniden sağlandı.

Köprünün trafiğe kapalı olduğu sürede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından gerçekleştirilen metrobüs seferleri, yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden yapılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya
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