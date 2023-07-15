FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit ve gazi yakınları, köprünün Anadolu Yakası girişindeki Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde bir araya geldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit ve gazi yakınları, köprünün Anadolu Yakası girişindeki Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde bir araya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Turunç, 15 Temmuz 2016'da köprüye Türk bayrağı asıldığını, darbe girişiminin 7'nci yılında hayatlarını feda eden şehitlerin anısına yine bayrak asılacağını söyledi.

Gazilerin de unutulmayacağını dile getiren Turunç, "Burada asacağımız bayrak, bu topraklarda binlerce yıl olduğu gibi göklerde dalgalanacak. Çünkü o bayrak bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü. Şehitlerimiz de o mana ve ruhu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz, bayrak asla inmeyecek, vatan bölünmeyecek ve bu millet asla esir olmayacak. Binlerce yıl özgürlüğünü ve bağımsızlığını sürdürerek dünya milletlerine de örnek bir millet olarak yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.

Turunç'un açıklamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasına kadar yürüyen gruptakiler 10 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayrağını birlikte asarak sarkıttı.

Türk bayrağının iki tarafına "Vatan, millet aşkına" ve "Yedi yıl önce bu gün burada 34 can vatan uğruna şehit oldu, rahmet ve minnetle" yazılı iki afiş asıldı.