15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE, MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİNE OTOMOBİL ÇARPTI KAZA ANI KAMERADA

15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen motosikletli trafik polisine şerit değiştiren bir otomobilin yandan çarpması sonucu, motosikletten düşen polis memuru yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Yakası istikametinde meydana geldi. Trafikte şerit değiştiren bir otomobil, köprüde ilerleyen motosikletli trafik polisine yandan çarptı. Çarpışma sonucu dengesini kaybederek motosikletten düşen polis memuru, çelik bariyerlere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası köprü üzerinde yavaşlayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrardan normale döndü.

Öte yandan, kaza anı köprüde ilerleyen bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili incelme başlatıldı.