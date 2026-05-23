Haberler

İletişim Başkanlığının "15 Temmuz Milli Hafıza Projesi"ne başvurular başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hayata geçirilen '15 Temmuz Milli Hafıza Projesi'ne başvurular başladı. Proje ile 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak eserler desteklenerek toplumsal hafıza güçlendirilecek. Başvurular 8 Haziran'a kadar yapılabilecek, dereceye girenlere toplam 400 bin lira ödül verilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hayata geçirilen "15 Temmuz Milli Hafıza Projesi"ne başvurular başladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, projenin temel amacı, 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak özgün fikir ve eserleri destekleyerek, ortak toplumsal hafızayı güçlendirmek olarak belirtildi.

"15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz." temasıyla duyurulan proje ile görsel, yazılı, dijital içerik ve proje önerilerinin kalıcı birer esere dönüştürülmesi, desteklenmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeye, 8 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Projeye ilişkin değerlendirme sonuçları 16 Haziran'da kamuoyu ile paylaşılacak.

Yapılacak değerlendirmeler neticesinde dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Bu kapsamda birinciye 250 bin lira, ikinciye 100 bin lira ve üçüncüye 50 bin lira ödül, ayrıca dereceye giren tüm katılımcılara başarı belgesi verilecek.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye https://yarisma.15temmuz.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

Salona giriş yapınca olanlar oldu!
Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı

Türk edebiyatının güçlü ismiydi! Gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı
Ankara’da korku dolu anlar! Kamyon üst geçidi araçların üzerine yıktı

Korku dolu anlar! Kamyon üst geçidi araçların üzerine yıktı
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler

Çok büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı