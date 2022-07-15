15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mustafa Ceceli konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mustafa Ceceli konser verdi

AA - Çağrı Korucu - Güncel
 - Güncelleme:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ak Parti Ankara milletvekil Nevzat Ceylan'ın konuşması Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı Sanatçı Mustafa Ceceli'nin konser vermesi AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Mustafa Ceceli'ye hediye takdimi ANKARA - Kızılay Milli İrade Meydanı'nda...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ak Parti Ankara milletvekil Nevzat Ceylan'ın konuşması

Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı

Sanatçı Mustafa Ceceli'nin konser vermesi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Mustafa Ceceli'ye hediye takdimi ANKARA - Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sanatçı Mustafa Ceceli konser verdi.

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Mustafa Ceceli Demokrasi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title