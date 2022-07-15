15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mustafa Ceceli konser verdi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ak Parti Ankara milletvekil Nevzat Ceylan'ın konuşması Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı Sanatçı Mustafa Ceceli'nin konser vermesi AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Mustafa Ceceli'ye hediye takdimi ANKARA - Kızılay Milli İrade Meydanı'nda... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ak Parti Ankara milletvekil Nevzat Ceylan'ın konuşması Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı Sanatçı Mustafa Ceceli'nin konser vermesi AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Mustafa Ceceli'ye hediye takdimi ANKARA - Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sanatçı Mustafa Ceceli konser verdi. AA / Çağrı Korucu - Güncel Mustafa Ceceli Demokrasi Güncel Haberler

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