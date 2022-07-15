İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi. Daha sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Çapanoğlu Büyük Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. AA / Ömer Ertuğrul - Güncel Güncel Haberler

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