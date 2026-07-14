Sultanların Dualı Gömlekleri Sergisi Başkentte Açıldı

Sultan gömleklerinin korunması ve günümüze aktarılması amacıyla hazırlanan "Sultanların Dualı Gömlekleri" sergisi, başkentte ziyarete açıldı.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılan sergide, kaftanların içine giyilen, üzerlerinde dua ve ayetlerin yer aldığı tarihi sultan gömlekleri beğeniye sunuldu.

Sergilenen 35 gömlek arasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel hazırlanan gömlek de ilgi gördü.

Sergi sorumlusu ve tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergilenen gömleklerin dönem şartlarına uygun şekilde hazırlanmasına özen gösterdiklerini belirtti.

Vanlıoğlu, "Önce akademik araştırma yaptık. 'Nasıl yapılmış, ecdadımız nasıl ve ne amaçla yapmış' diye. Biz de o amaca, o günün şartlarına uygun teknik kullanarak tasarladık. Orijinaline uygun boyalar ve fırçalar kullandık." dedi.

Serginin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan özel parçasına ilişkin detayları paylaşan Vanlıoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da ben de Üsküdar Meydanı'nda sabaha kadar direnenler arasındaydım. 15 Temmuz'u iliklerine kadar yaşamış bir insanım ve bu fikir aklıma geldi. 15 Temmuz'da minarelerden sela okuyan imam ve müezzinlerin kendi elleriyle yazdıkları duygu ve düşüncelerini bu gömlek üzerinde topladık. Gömleğin arka tarafında Osmanlı Türkçesi ile İstiklal Marşı ve 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri var."

Açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın da katıldığı sergi, 14 Ağustos'a kadar gezilebilecek.