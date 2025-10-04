Haberler

15. Kocaeli Kitap Fuarı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 'Anadolu Mayası' temasıyla kapılarını açtı. 515 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarın, 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla gerçekleştirilen 15. Kocaeli Kitap Fuarı başladı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu stant açtı.

Bu yıl 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.

Fuara izci takımıyla gelen Ömer Teke, kitap okumayı çok sevdiğini ve elinden geldiğince okumaya çalıştığını belirtti.

Teke, fuarda birçok yayınevinin yer aldığını dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a fuarı düzenlediği için teşekkür etti.

Gazze'deki soykırıma değinen Teke, yazarlardan konuyla ilgili daha fazla kitap yazmalarını istedi.

Fuar, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da su kesintisi krizi: Vatandaşlar çeşmelere akın etti

Görüntü Türkiye'nin başkentinden
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.