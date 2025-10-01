15. Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 15'incisi düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı, 3 Ekim'de kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "kitapla umuda, adalete, özgürlüğe..." olan fuar, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarın bu yılki onur konuğu müzisyen ve senarist Zülfü Livaneli, saat 15.00'te yapılacak açılış töreninin ardından "Edebiyatın toplumu değiştirme etkisi" adlı söyleşide okurlarıyla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, fuarda 260 yazar ile 220 ulusal ve uluslararası yayınevinin yer alacağını belirtti.

Edebiyat dünyasının sevilen isimlerinin söyleşilerle, imza günleriyle ve sohbetleriyle okurlarıyla buluşma fırsatı bulacağını aktaran Özdemir, fuarın 12 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirdi.