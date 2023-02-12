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145 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki kızdan görevlilere: Lütfen bana iğne yapmayın

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yaşındaki Hanım Güllü, Nur Apartmanı'nın yıkıntıları arasından 145 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkarılan küçük kızın, kendisini kurtaran görevlilere "Lütfen bana iğne yapmayın" diye seslenmesi kameralara anbean yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli ,10 ili etkileyen depremlerin ardından Çankırı Valisi Abdullah Ayaz koordinesinde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, taramalar sırasında Nur Apartmanı yıkıntıları arasında hayat belirtisine rastladı.

Çankırı Belediyesi İtfaiyesi, Eldivan Belediyesi İtfaiyesi ve Yapraklı Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 13 yaşındaki Hanım Güllü'yü depremin 145'inci saatinde kurtarmayı başardı. İlk kontrolleri yapılan Güllü, Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi.

Enkaz altından çıkarılan küçük kızın kendisini kurtarmak için saatler süren çalışma yapan görevlilere "Lütfen bana iğne yapmayın" diye seslenmesi kameralara anbean yansıdı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Deprem Besni Güncel Haberler

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