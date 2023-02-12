145 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki kızdan görevlilere: Lütfen bana iğne yapmayın

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yaşındaki Hanım Güllü, Nur Apartmanı'nın yıkıntıları arasından 145 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkarılan küçük kızın, kendisini kurtaran görevlilere "Lütfen bana iğne yapmayın" diye seslenmesi kameralara anbean yansıdı.