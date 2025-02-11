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14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Sultanhanı'nda Açıldı

14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Sultanhanı'nda Açıldı
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde düzenlenen 14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi, Kaymakam Bilal Göksun ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Sergide, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından seçilen ödüllü ve sergilenmeye değer fotoğraflar yer alıyor.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Serginin açılışı, Sultanhanı Kaymakamı Bilal Göksun, Belediye Başkanı Fahri Solak, İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir ve diğer katılımcılarla gerçekleştirildi.

Göksun ve protokol üyeleri sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar Sultanhanı Kervansarayı'nda sergileniyor.

2009'dan bu yana her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasına 2024'te 35 ülkeden 1988 sanatçı 8 bin 776 eserle katıldı.

Ödül alan 13 fotoğraf ve sergilenmeye değer 120 eser, yıl boyuncu ülke genelinde çeşitli tarihlerde sergilenecek.

Kaynak: AA / Ayten Tosun - Güncel
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