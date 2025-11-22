Haberler

14. Ordu Tanıtım Günleri İstanbul'da Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

14. Ordu Tanıtım Günleri İstanbul'da Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 14. Ordu Tanıtım Günleri, hemşerilerin buluşmasına ev sahipliği yaparken, Ordu'nun kültürel zenginliklerini ve yerel ürünlerini tanıtma amacını taşıyor.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/İSTANBUL, - ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 14'üncü Ordu Tanıtım Günleri etkinliği, üçüncü gününde de yoğun katılımla devam etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Muhteşem bir duygu bu. Hem hemşerilerimizle hasret gideriyoruz, hem ürünlerimizi tanıtıyoruz, hem yaptığımız işleri görüşüyoruz ve aynı zamanda da hem de geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmak için güzel bir vesile oluyor"dedi.

Ordu'nun tarihi, kültürü ve turizmini, sosyal yaşamı ve yatırımlarını tanıtmak için İstanbul'da düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı'nda devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Orduluları üçüncü gününde bir araya getiren etkinlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de etkinliğin 3'üncü gününde alana gelerek ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti.

'HEMŞERİLERİMİZLE HASRET GİDERİYORUZ'

Etkinlik alanında değerlendirmelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Muhteşem bir duygu bu. Hem hemşerilerimizle hasret gideriyoruz, hem ürünlerimizi tanıtıyoruz, hem yaptığımız işleri görüşüyoruz ve aynı zamanda da hem de geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmak için güzel bir vesile oluyor bu. Birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışı yakın geçmişte gerçekleştirilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Güler, "Çok güzel oldu. Biraz önce gördüm bir yandan da piknik yapılıyor. Yani bu halka açılmış, güzel bir hizmet. Daha çok yönlü kullanıma açık olmuş oldu. O bakımdan güzel oldu diye düşünüyorum" diye konuştu.

'ÜÇ GÜNDÜR YOĞUN HEMŞERİ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Tanıtım Günleri'nin bu yılki organizasyonunun farklı bir alanda yapılmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, "14'üncüsü düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri bu yıl İstanbul Havaalanı'nda, Millet Bahçesi etkinlik alanında. Daha önce burada düzenlenmediği için birtakım tedirginlikler vardı. 'Acaba hemşerilerimiz buraya gelebilir mi, alanı ziyaret edebilir mi' diye. Bugün 3'üncü günü. Üç gündür çok yoğun bir şekilde hemşeri buluşması gerçekleştiriyoruz. Yarın akşam son olacak. Bir taraftan hemşerilerimizle istişare etme, diğer taraftan bir memleket havası onlara getirme, özlem giderme. Bir diğer taraftan da buradaki yöresel tatlarımızla birlikte gelen misafirlerimize memleketin havasını aldırma imkanı sunuyoruz. Memleket dışarıdan nasıl gözüküyor, ordumuzun onun istişarelerinde bulunuyoruz. Yarın akşam, pazar akşamı 23 itibarıyla son. Tüm hemşerilerimizi, sadece kendilerini değil komşularıyla birlikte ordunun havasını almaya, ordunun misafirperverliğini ve samimiyetini göstermeye etkinlik alanımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İĞNE ATSANIZ YERE DÜŞMEZ MİSALİ

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da şunları söyledi: Biliyorsunuz, perşembe günü burada açılış startını verdik. Dün, cuma günü yoğunluğunu hissettirmişti. Hele bugün artık görüyorsunuz, yani iğne atsanız yere düşmez misali buraya gerçekten yakışır oldu. Yenikapı'dan sonra 'Burada acaba vatandaşlarımız aynı ilgiyi gösterirler mi, ulaşım noktasında sıkıntı çekerler mi' diye endişelerimiz vardı. Ama hakikaten bu endişelerimize ve bunun içinde de yaşanılan sorunlara rağmen vatandaşlarımız, hemşerilerimiz İstanbul'un her bir köşesinden akın akın dostlarıyla, komşularıyla birlikte bugün buraya akın ettiklerine şahit oluyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Bu kadar emek, zahmet veriliyorsa ve buraya geliniyorsa demek ki doğru istikametteyiz. 14'üncü Ordu Tanıtım Günleri yarın akşam son bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

