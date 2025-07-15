14 Gün Haber Alınamayan Kişi Ölü Bulundu

14 Gün Haber Alınamayan Kişi Ölü Bulundu
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Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür kayıp olan B.T. (53), hayvan otlatırken bulunan çobanlar tarafından ölü bulundu. Olay sonrası cenazesi morga kaldırıldı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür haber alınmayan kişi arazide ölü bulundu.

Kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan B.T'nin (53) bulunmasına yönelik polis başta olmak üzere ilgili kurumların başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti.

B.T'nin cansız bedenini Damal'ın Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerindeki incelemeler sonrası cenaze, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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