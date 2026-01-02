Albüm: ABD'nin Pasadena Kentinde Düzenlenen 137. Gül Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

PASADENA, 2 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin "Güllerin Şehri" olarak bilinen Pasadena kentinde düzenlenen 137. Gül Geçit Töreni perşembe sabahı başladı. Bölgeyi etkisi altına alan güçlü fırtınaya rağmen sürdürülen tören, yaklaşık yirmi yıl aradan sonra ilk kez yağmurlu havada gerçekleştirildi.

"Takım Çalışmasının Büyüsü" temasıyla düzenlenen bu yılki geçit töreninde, 8,8 kilometre uzunluğundaki güzergah boyunca ABD'den ve dünyanın dört bir yanından gelen, çiçeklerle süslenmiş onlarca geçit aracı ile binicilik birimleri ve bando takımları yer aldı.