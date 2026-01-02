Haberler

Albüm: ABD'nin Pasadena Kentinde Düzenlenen 137. Gül Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Albüm: ABD'nin Pasadena Kentinde Düzenlenen 137. Gül Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu
ABD'nin Pasadena kentinde düzenlenen 137. Gül Geçit Töreni, güçlü fırtınaya rağmen gerçekleştirildi. 'Takım Çalışmasının Büyüsü' temasıyla yapılan geçit töreninde, çeşitli geçit araçları ve bando takımları yer aldı.

PASADENA, 2 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin "Güllerin Şehri" olarak bilinen Pasadena kentinde düzenlenen 137. Gül Geçit Töreni perşembe sabahı başladı. Bölgeyi etkisi altına alan güçlü fırtınaya rağmen sürdürülen tören, yaklaşık yirmi yıl aradan sonra ilk kez yağmurlu havada gerçekleştirildi.

"Takım Çalışmasının Büyüsü" temasıyla düzenlenen bu yılki geçit töreninde, 8,8 kilometre uzunluğundaki güzergah boyunca ABD'den ve dünyanın dört bir yanından gelen, çiçeklerle süslenmiş onlarca geçit aracı ile binicilik birimleri ve bando takımları yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
