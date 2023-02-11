132. saatte enkaz altından çıkarılan babanın sözleri yürek dağladı: Eşimi bulun

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkaz çalışmalarının 132. saatinde 4 yaşındaki Şengül Karabacak ve babası Sezai Karabacak sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altından çıkan ve sağlıklı olduğu görülen babanın ilk sözleri "Eşimi bulun" oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yıkımın yaşandığı illerde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Son olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 132. saatte 4 yaşındaki Şengül Karabacak ve babası Sezai Karabacak sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan baba Karabacak'ın ilk sözleri yürek dağladı.

"EŞİMİ BULUN"

Sedye ile ambulansa taşınan Karabacak, ekiplere "Eşimi bulun" dedi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen baba, "İki kişi daha vardı. Birini açığa çıkardım, bayağı bir muhabbet ettik ama dayanamadı" ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ DAKİKA ÖNCE KIZI ÇIKARILDI

Öte yandan Karabacak'tan önce ekipler, ailenin 4 yaşındaki kızı Şengül Karabacak'ı enkazdan sağ olarak çıkardı. Küçük kız hastaneye kaldırılırken alandakiler büyük sevinç yaşadı.