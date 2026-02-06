Haberler

Kazada ölen Hilal, 13 yıl önce aynı tarihte arkadaşına yazdığı mektupta 'Yarın sağ olacak mıyız' demiş

Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde servis bekleyen Hilal Garaç, çarpışan iki kamyonetin birinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Garaç'ın 13 yıl önce yazdığı mektup ise olayın ardından duygusal bir ayrıntı olarak gün yüzüne çıktı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde çalıştığı fabrikaya gitmek için durakta servis beklerken çarpışan iki kamyonetten birinin çarpmasıyla ölen Hilal Garaç'ın (25), kazadan tam 13 yıl önce 3 Şubat'ta arkadaşına yazdığı, "Yarına sağ olacak mıyız onu bile bilmiyoruz" yazılı mektup ortaya çıktı.

Kaza, 3 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında D-650 kara yolunun Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İki kamyonetin çarpışması sonucu, araçlardan biri durağa daldı. Kamyonet, bu sırada durakta Akyazı'da çalıştığı fabrikaya gitmek için servis bekleyen Hilal Garaç'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Garaç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hilal Garaç'ın cenazesi, 4 Şubat'ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

'YARINA SAĞ OLACAK MIYIZ ONU BİLE BİLMİYORUZ'

Hayatını kaybeden Hilal Garaç'ın, 3 Şubat 2013'te Ece isimli yakın arkadaşına yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Saatler 12.01 Ece. Ben bu satırları yazarken biraz olsun ağlayacağım. Sen hep gül olur mu? Bir gün büyüyeceğiz. Seni bir daha görememekten o kadar çok korkuyorum ki bir bilsen. Yarına sağ olacak mıyız onu bile bilmiyoruz. Belki beni unutursun ama ben seni kalbimde taşıyacağım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
