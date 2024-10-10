DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
Iğdır'da 8 Eylül 2015 yılında 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili Iğdır DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk ve 7 şüpheli gözaltına alındı.
Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA DOKÜMANA EL KONULDU
Parti il binasına sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonda gerçekleştirilen aramada çok sayıda dokümana el konuldu.
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