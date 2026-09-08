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12 metreden düşen çatı ustası ağır yaralandı

12 metreden düşen çatı ustası ağır yaralandı
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ZONGULDAK’ta, Belediye Kültür Merkezi’nin çatısında yapım ve onarım çalışması sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 12 metreden kaldırıma düşen usta Hakan Kavaklı (44), ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ta, Belediye Kültür Merkezi'nin çatısında yapım ve onarım çalışması sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 12 metreden kaldırıma düşen usta Hakan Kavaklı (44), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki Belediye Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Merkezin çatı onarım ve tadilat çalışması sırasında Hakan Kavaklı, dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten kaldırıma düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavaklı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Hakan Kavaklı'nın vücudunda kırıklar olduğu, iç kanama geçirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Kavaklı'nın tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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