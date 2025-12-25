Haberler

Edremit'te tarihi handan parçaları koptu

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki tarihi İstanbullu Hanı'ndan bazı parçalar koptu, güvenlik önlemleri alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 113 yıllık geçmişe sahip olan İstanbullu Hanının bazı parçaları kopup yola düştü. Çökme riski sebebiyle hanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Bugün öğle saatlerinde tarihi İstanbullu Hanı'ndan gelen sesler üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin incelemeleri sırasında, handan bazı parçaların koptuğu belirlendi. Olası çökme riskine karşı Edremit Belediyesi ekipleri ile polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı geçici olarak kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
