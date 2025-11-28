11 Yaşındaki Öğrenci Suat Ermiş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde ders sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki öğrenci Suat Ermiş hayatını kaybetti. Cenaze namazı Tekkiraz Mahallesi'ndeki Düzçiftlik Camii'nde kılındı ve Ermiş, aile kabristanlığında toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ordu'nun Ünye ilçesinde, ders sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğrenci Suat Ermiş (11), toprağa verildi. Ermiş, bugün Tekkiraz Mahallesi'ndeki Düzçiftlik Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel