Haberler

11. Yargı Paketi'nin Sunumu Ertelendi

Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yarın TBMM'ye sunulması planlanan 11. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların tamamlanmadığını ve pakete 8-9 madde daha ekleneceğini açıkladı. Covid-19 hükümlülerine yönelik düzenlemenin ise taslakta yer almadığını belirtti.

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yarın TBMM'ye sunmayı planladıkları 11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "11. Yargı Paketi'ni yarın sunacaktık ama üzerinde hala çalışıyoruz" dedi. Bugün kendisini ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yargı paketi üzerinde beraber çalıştıklarını söyleyen Güler, pakete 8-9 madde daha ekleneceğini kaydetti. Güler, soru üzerine 11. Yargı Paketi'nde Covid-19 hükümlülerine ilişkin düzenleme yer almayacağını ifade etti.

Abdullah Güler, TBMM'de AK Parti Grup Başkanlığı'nda Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle öğleden sonra gerçekleştirdikleri toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güler, yarın TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladıkları 11. Yargı Paketi üzerinde çalışmaların sürdüğünü, çalışmalar tamamlanmadığı için yarın sunulmayacağını söyledi. Güler, "Barolar Birliğinin, Avukatlık Kanunu ve özellikle disiplin işlemleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararları vardı, süresi de ocak sonu, şubat başında bitiyor; onu teklife dercetmemiz gerekiyordu. Barolar da kendi faaliyetleri açısından bir zaafiyete uğramasın diye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Olacağını söyleyemiyorum, etki analizi istedim"

"Pakette Covid-19 hükümlüleriyle ilgili bir düzenleme var mı" sorusuna Abdullah Güler, "Etki analizini istedim. Olacağını söyleyemiyorum. Eğer olursa sayısal manada nedir ne değildir bakmak gerekiyor. Ama şu andaki taslakta yok" yanıtını verdi.

Abdullah Güler, bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın kendisine yaptığı ziyaretin hatırlatılması üzerine, "Biz her zaman görüşüyoruz. Feti Yıldız ile biz Yargı Paketi'ni beraber çalışıyoruz. Yargı Paketi'ne ekstra 7-8 madde girecek. Onu anlattık, 'bütünlüğü bu olacak' dedik. Erkan Bey de Grup Başkanvekili olarak Meclis'te. Ama aynı zamanda tabii genel de konuştuk" şeklinde konuştu.

Feti Yıldız ile Erkan Akçay'ın ziyaretinde İmralı konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna, "Yok. Zaten konuşmuştuk, problem yok ki. Bizim Cumhur İttifakı ile ilgili olumlu baktığımızı, ortak noktada olduğumuzu zaten daha önce konuştuk. Bu, bugüne has değildi"  karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
