11 Ülkeden Sumud Filosu'na Saldırıya Ortak Kınama

(ANKARA) - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin Dışişleri Bakanları, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarını kınadı. Ortak açıklamada, gemilere yönelik saldırılar ve sivil aktivistlerin uluslararası sularda alıkonulmasının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"30 Nisan 2026 Türkiye Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Libya Devleti Dışişleri Bakanları; Gazze'deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır."

Söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir. Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duymakta ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırmaktadır. Bakanlar ayrıca, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır."

