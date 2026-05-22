Türk Sineması Avrupa'da Yeniden Sahneye Çıkıyor

(İSTANBUL) - Türk sinemasını Avrupa'daki seyirciyle buluşturan 11. Kırmızı Lale Film Festivali, 29 Mayıs–7 Haziran tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek. Amsterdam'dan Rotterdam'a uzanan festival rotasında ödüllü yapımlar, Avrupa prömiyerleri ve uluslararası sinema buluşmaları sinemaseverlerle buluşacak.

Türk sinemasını Avrupa'daki seyirciyle buluşturan önemli organizasyonlardan biri olan Kırmızı Lale Film Festivali, bu yıl 11'inci kez Hollanda'da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 29 Mayıs–7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festival Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht'te gerçekleştirilecek gösterimlerle Türk sinemasının güncel üretimlerini Avrupa'ya taşıyacak.

Festival kapsamında bu yıl 8 uzun metraj ve 4 kısa film gösterilecek. Hollanda'daki kültür-sanat takviminde artık kalıcı bir yer edinen festival, yalnızca diaspora izleyicisini değil, uluslararası sinema çevrelerini de bir araya getirmesiyle dikkati çekiyor. Yunus Emre Enstitüsü ve Adana Altın Koza Film Festivali iş birliğiyle düzenlenen festival; de Balie, OBA, Natlab, Cinema The Pulse ve Louis Hartlooper gibi önemli kültür-sanat mekanlarında gerçekleştirilecek gösterimlere ev sahipliği yapacak.

AVRUPA PRÖMİYERLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Festival programının dikkat çeken yapımları arasında, İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" yer alıyor. Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer'in bulunduğu film, Berlin Film Festivali'nde aldığı Altın Ayı ödülünün ardından Avrupa prömiyerini 30 Mayıs'ta Amsterdam'daki de Balie'de gerçekleştirecek.

31 Mayıs'ta ise Gürcan Keltek'in yönettiği "Yeni Şafak Solarken" ile Mustafa Emin Büyükcoşkun ve Semih Gülen imzalı "Atlet", Avrupa'daki ilk gösterimlerini festival kapsamında yapacak. Festivalin açılışı ise 29 Mayıs'ta Amsterdam OBA Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenecek törenle gerçekleşecek. Açılış gecesinde Erdem Yener'in filmi "Barselo" gösterilecek.

Programda ayrıca "Gecenin Kıyısı", "Büyük Kuşatma", "Algoritma'ya Biat Et", "Aldığımız Nefes", "Başlangıçlar" gibi yapımların yanı sıra Azerbaycan ve Kırgızistan sinemasından seçkiler de yer alacak. Böylece festival, yalnızca Türkiye sinemasını değil, Türk dünyasının farklı coğrafyalardaki sinema üretimlerini de Avrupa seyircisiyle buluşturacak.

Kurulduğu günden bu yana Kırmızı Lale Film Festivali; Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Nuri Bilge Ceylan, Ferzan Özpetek, Çağan Irmak, Derviş Zaim, Ercan Kesal ve Melisa Sözen gibi birçok önemli ismi Hollanda'da ağırladı. Festival, yıllardır Türkiye'den yönetmen ve oyuncularla Avrupa'daki izleyiciler arasında kültürel bir köprü kurarken, Türk sinemasının uluslararası dolaşımına da katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
