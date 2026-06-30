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Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 362 şüpheli hakkında yakalama kararı

Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 362 şüpheli hakkında yakalama kararı
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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 362 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Operasyonlarda 2 bin 309 polis görev aldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren soruşturma sonucu 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin; mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, hiyerarşik yapı içerisinde organize biçimde hareket ettikleri belirlendi. Şanlıurfa merkezli 11 ilde, 251 ayrı adrese yönelik bu sabah başlatılan operasyonlarda 2 bin 309 polis ve 500 ekip görev aldı. Ayrıca, 1 helikopter, 1 dron ve 5 narkotik dedektör köpeği operasyonlarda kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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