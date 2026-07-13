İstanbul merkezli terör örgütü FETÖ operasyonunda 78 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün deşifre edilmesine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, örgütün kaybettiği gücünü yeniden kazanmak, faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla İstanbul sınırlarını sözde bölgelere ayırarak her bölgeye sözde sorumlular belirlediği, bunlar aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmayı amaçladığı belirlendi.

Güvenlik ve örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği ortaya çıkarılan örgütün güncel MEB yapılanmasında faaliyet yürüten 3'ü aktif, 17'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 20 zanlı tespit edildi.

Çalışmalarda, 28 şüphelinin ise örgütün üniversite öğrencilerini bir arada tutma, FETÖ'ye yeni eleman temin etme, örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmasını sağlama ve örgütsel aidiyetlerini yükseltmek amacıyla yurt dışında vize istenmeyen ülkelerde düzenlediği eğitim kamplarına katıldığı anlaşıldı.

İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ'da örgütün güncel finans yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, himmet ve bağış adı altında para toplayan, örgüt mensuplarıyla para transferleri ve iletişim kayıtları bulunan 16 şüpheli de tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen toplam 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, İstanbul, Muğla, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Elazığ, Ankara, Kahramanmaraş, Bursa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 69 bin 310 lira, 78 bin 800 dolar, 6 bin 330 avro, 130 sterlin ve 765 gram altın ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden ele geçirilenlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olduğu belirtildi.