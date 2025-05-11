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10 Yıldır Garajda Duran Araca Ceza Yazıldı

10 Yıldır Garajda Duran Araca Ceza Yazıldı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde garajda 10 yıldır duran otomobiline, 'yüksek sesle gezdiği' gerekçesiyle ceza kesilen sürücü Erkan Ünal, durumu şaşkınlıkla karşıladı ve cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 10 yıldır garajda duran otomobiline "Yüksek sesle gezdiği" gerekçesiyle ceza yazılan sürücü, cezaya itiraz edecek.

İlçe merkezinde yaşayan Erkan Ünal, 10 yıldır çalışmadığı için garajda olan otomobiline Kastamonu merkezde "yüksek sesle gezdiği" gerekçesiyle ceza kesildiğini söyledi.

Cezanın birkaç gün önce kendisine ulaştığını dile getiren Ünal, "Aracıma Kastamonu merkezde bulunan Saraçlar Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerinde yüksek sesle dolaştığı iddiasıyla 993 liralık trafik cezası yazılmış. Olayın şaşkınlığını yaşıyorum çünkü aracım 10 yıldır garajda bulunuyor ve aküsü dahi yok. Bırakın trafiğe çıkmayı, aracım çalışmıyor bile. Böyle bir ceza beklemiyordum." dedi.

Ünal, yasal yollardan hakkını arayacağını belirterek, cezaya itiraz edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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