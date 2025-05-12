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10 Yıldır Garajda Bekleyen Araca Yanlış Cezadan İptal

10 Yıldır Garajda Bekleyen Araca Yanlış Cezadan İptal
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 10 yıldır kullanılmayan bir otomobile yüksek sesle müzik dinlendiği iddiasıyla kesilen trafik cezası iptal edildi. Cezanın yanlış uygulandığını belirten Erkan Ünal, devletin hızlı geri dönüşü için teşekkür etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 10 yıldır garajda atıl vaziyette bekleyen otomobile yüksek sesle müzik dinlendiği gerekçesiyle kesilen trafik cezası iptal edildi.

Erkan Ünal'a ait araca Kastamonu merkezde bulunan Saraçlar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yüksek sesle müzik dinlendiği iddiasıyla 993 liralık trafik cezası uygulandı.

Aracını 10 yıldır garajdan çıkarmayan Ünal'a yazılan trafik cezasının basında yer alması üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

Söz konusu trafik cezasının, yapılan inceleme sonucu iptal edildiği öğrenildi.

Erkan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haberin ardından hemen arayıp konuyu araştırdılar. Cezanın yanlışlıkla yazıldığını ve iptal edileceğini ifade ettiler. Devletimizin bu duyarlılığı beni mutlu etti. İlgi ve hızlı geri dönüş için teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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