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10 yaşındaki çocuk tabancayı kazara ateş alarak babasını ve misafiri yaraladı

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KAYSERİ'de, 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu babasını ve evde bulunan bir misafiri yaraladı.

KAYSERİ'de, 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu babasını ve evde bulunan bir misafiri yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki 12 katlı binanın 10'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatlı tabancasını oynamak için aldı. Daha sonra babası N.K. ve o sırada evde bulunan misafir M.A.'nın yanına geldi. N.K., oğlunun elindeki tabancayı almak isterken, silah kazara ateş aldı. M.A. bacağından, N.K. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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