10 Yaşındaki Çocuğun Kazara Vurduğu Akrabası Hayatını Kaybetti

10 Yaşındaki Çocuğun Kazara Vurduğu Akrabası Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun evde bulduğu pompalı tüfekle kazara vurduğu 35 yaşındaki şahıs hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle kazara vurduğu iddia edilen akrabası hayatını kaybetti.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK, YANLIŞLIKLA AKRABASINI VURDU

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan M.U.P. (10), evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken iddiaya göre babasının dayısının oğlu E.Ç'yi (35) kazara vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan E.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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