Haberler

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 18 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya merkezli 10 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 22 zanlıdan 18'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

Sakarya merkezli 10 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu suçlar kapsamında ülke genelinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik Sakarya merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 2'sine adli kontrol tedbiri uygulandı, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Tarihi zirve için geri sayım başladı! İşte Ankara'ya gelen ilk isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Bitget’ten Türkiye hamlesi: Sahte Instagram hesaplarıyla reklam vermeye başladılar

Türkiye hamlesi: Sahte Instagram hesaplarıyla reklam vermeye başladı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı

Yer: Ankara! Trump'ın kalacağı otelin karşısına bakın ne astılar
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı