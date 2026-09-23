10 Ekim Barış Derneği, DEM Parti'den 25 Eylül duruşmasına katılım için destek istedi

10 Ekim Barış Derneği, DEM Parti'den 25 Eylül duruşmasına katılım için destek istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Genel Merkezi'nde 10 Ekim Barış Derneği heyetiyle görüştü. Dernek üyeleri, 25 Eylül Cuma günü görülecek 10 Ekim Gar Katliamı Davası duruşmasına katılım için destek istedi.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Ekim Barış Derneği heyeti ile Genel Merkez'de bir araya geldi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Ekim Barış Derneği heyeti ile Genel Merkez'de bir araya geldi. Dernek üyeleri, 25 Eylül Cuma günü görülecek 10 Ekim Gar Katliamı Davası duruşmasına katılım için destek istedi.
Kaynak: ANKA