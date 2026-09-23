10 Ekim Barış Derneği, DEM Parti'den 25 Eylül duruşmasına katılım için destek istedi

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Ekim Barış Derneği heyeti ile Genel Merkez'de bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Ekim Barış Derneği heyeti ile Genel Merkez'de bir araya geldi. Dernek üyeleri, 25 Eylül Cuma günü görülecek 10 Ekim Gar Katliamı Davası duruşmasına katılım için destek istedi.

Kaynak: ANKA