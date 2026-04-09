10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi

Polis Akademisi’nde bu yıl 10 bin polis adayının mezuniyet tarihi öne çekildi. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEZUNİYET TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce yaptığı açıklamada, eylül ayında planlanan mezuniyetlerin haziran ayı başına alınacağını duyurmuştu. Yapılan düzenlemeyle bu karar resmileşti.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMLANDI

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne eklenen maddeye göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için eğitim süresi toplam sekiz ay olarak uygulanacak. Bu düzenleme ile polis adaylarının mezuniyet süreci kısaltıldı. Ayrıca aynı yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi 2025-2026 yılında mezun olacak öğrenciler için 21 hafta olarak belirlendi.

AMAÇ İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK

Yönetmelik değişikliğinin, sahadaki polislerin iş yükünü hafifletmek ve personel ihtiyacını daha hızlı karşılamak amacıyla yapıldığı belirtildi.