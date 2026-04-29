1 Mayıs'tan İtibaren Ülke Genelinde Serin ve Yağışlı Hava Bekleniyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre, 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Vatandaşlarımızın sıcaklıklardaki düşüşle meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı