1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs yoldan çıktı; 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Edirne'de yapılacak 1 Mayıs kutlamalarına katılacak işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkıp su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. TÜRK-İŞ'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacağı Edirne'ye gitmek üzere Ergene'den yola çıkan işçileri taşıyan F.K. yönetimindeki 34 LPF 704 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazada otobüste bulunan 45 kişiden 1'i yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

