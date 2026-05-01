1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Tkp'nin Kartal Mitingi: Bu Düzen Yok Etmedik Hiçbir Şey Bırakmadı, Madem Öyle Biz de Bu Düzeni Yok Edeceğiz

(İSTANBUL) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kartal Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi düzenledi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Bizim fikri sabitimiz, 'Türkiye'yi bu alçak düzenden kurtarmak' bizim başka bir düşüncemiz yok. Çünkü bu düzen geleceğimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, işçilerimizi, ülkemizi, Cumhuriyeti alıyor elimizden. Bu düzen işgal etmedik, tüketmedik, yok etmedik, hiçbir şey bırakmadı madem öyle biz de bu düzeni yok edeceğiz" dedi.

Mitingde, "Örgütlü bir halkı hiç bir kuvvet yenemez", "Yaşasın devrim ve sosyalizm", "Gün gelecek devran dönecek patronlar halka hesap verecek", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçiler birleşin iktidara yerleşin" ve "Yoksulluğa boyun eğmeyeceğiz" sloganları atıldı.

"Irkçılığa Karşı Kardeşlik Korosu" isimli çocuk korosunun müzik dinletisi ile başlayan mitingde "İşçi Manifestosu" okundu ardından "An Vokal" isimli müzik grubu sahne aldı."

İşçi Temsilcileri Meclisi Sözcüsü Aydaner Aktaş ve Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül konuşmalarının ardından müzisyen Nejat Yavaşoğulları sahne aldı. Gazeteci yazar Barış Terkoğlu'nun konuşmasının ardından da şarkıcı Gülcan Altan sahne aldı.

Mitingte konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, şöyle konuştu:

"Biz bu 1 Mayıs'ın düzenlenmesi için inisiyatif aldığımızda dedik ki, '1 Mayıs'lara artık gelen emekçiler, işçiler, emekliler, işsizler, öğrenciler, aydınlar geldiklerine pişman olmasınlar. Geldiklerinden daha enerjik, umutlu, heyecanlı, mücadeleci olsunlar.' Bu yüzden farklı bir 1 Mayıs düzenlemeye karar verdik. Şimdi ne dedik? Kutlayacak pek bir şey yok, 1 Mayıs İşçi Bayramı'mız kutlu olsun ama buradan kutlayacağımız tek şey geleceğimizdir. Bugün Türkiye'de ve dünyada ne yazık ki kutlanacak hiçbir şey bırakmadılar. Diyorlar ki bize, 'Birilerinin sırtından küçük bir azınlık zenginleşmeye devam edecek çünkü bu doğa kanunu'. Size soruyorum, 'bugünkü yoksulluğunuzu, bugünkü sıkıntılarınızı aşacaksınız ama başkalarının sırtından asalak gibi yaşayarak zenginleşeceksiniz' diye size bir çözüm önerseler içinizde buna 'evet' diyecek bir kişi var mı?"

Peki niye bu düzeni değiştiremiyoruz? niye biliyor musunuz? Bizi birileri bu düzenin değişmeyeceğine ikna etti. İlk önce bu düzenin değişmeyeceğine dair olan duyguyu yüreklerimizden ve aklımızdan defetmemiz gerekiyor çünkü ne yazık ki bu ülkede yaşayan birçok kişi bazen umutsuzluğa kapılıyor çünkü sabahtan akşama kadar bize bunu aşılamaya çalışıyorlar. Defedin umutsuzluğu bu düzen değişir değişmek zorundadır. Biz bu düzenin değişebileceğine dair inancımızı ve kararlılığımızı diri tutarsak bu düzen değişir bunu değiştireceğiz başka çaremiz yok.

Şöyle deniyor ki, 'Türkiye'de adalet yok. Adalet olursa Türkiye'de yoksulun da önüne geçilir. Adalet olursa Türkiye'ye yatırım yapılır'. Nüfusun çok küçük bir bölümünün büyük çoğunluğun sırtından zenginleştiği bir toplumda bir ülkede adalet olur mu? Bizim fikri sabitimiz, 'Türkiye'yi bu alçak düzenden kurtarmak' bizim başka bir düşüncemiz yok. Çünkü bu düzen geleceğimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, işçilerimizi, ülkemizi, Cumhuriyeti alıyor elimizden. Bu düzen işgal etmedik, tüketmedik, yok etmedik, hiçbir şey bırakmadı madem öyle biz de bu düzeni yok edeceğiz."

"Anadolu'da işçi sınıfının kızıl bayrağı nasıl da güzel duracak iktidara geldiğinde"

Konuşmasının devamında Küba'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlandığını belirterek, Küba halkına selamlarını ileten Okuyan, şöyle devam etti:

"Bir de, tüm halkının direncine biraz daha kuvvet katmak için Küba'nın güneş enerji sorununu çözmesi için yürüttüğü kampanyaya destek olmak için Türkiye'de başlatılan 'Küba için Güneş Topluyoruz' kampanyasına hepinizin destek vermesini buradan rica ediyorum. Ama arkadaşlar, şundan emin olun: Biz 100 yıl önce emperyalistlere ve padişaha gününü gösteren bir ülkenin evlatları olarak, biz emperyalizme karşı, işgale karşı direnen bir ülkenin evlatları olarak Türkiye'de sosyalizm ve Cumhuriyet sözcüklerini yan yana getirdiğimizde bakın o zaman insanlık ve dünya nasıl güzelleşiyor, nasıl cesaretleniyor, nasıl ayağa kalkıyor. Anadolu'da işçi sınıfının kızıl bayrağı nasıl da güzel duracak iktidara geldiğinde. Dolayısıyla, biz buradan bugün Küba'ya selam yollarken aynı zamanda bir iradeyi ve kararlılığı da dile getiriyoruz. O nedir, 'Yaşasın sosyalist Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye Komünist Partisi! Yaşasın Türkiye!'"

Miting, şarkıcı Gülcan Altan'ın şarkıları ile sonlandı.

Kaynak: ANKA