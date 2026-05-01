1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çorlu'da kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çorlu'da kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingle kutlandı.

Tertip Komitesi tarafından hazırlanan program kapsamında, asri mezarlık önünde toplanan grup, Omurtak Caddesi üzerinden yürüyerek Atatürk Meydanı'na geldi.

Polis kontrol noktalarından geçerek alana giriş yapan katılımcılar, meydanda bir araya geldi.

Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Katılımcılar, çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Mitinge bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri de katıldı.

Etkinlik, grubun olaysız şekilde dağılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
